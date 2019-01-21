На дороги Чебоксар вышли еще 15 новых автобусов

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-21T11:27:32+03:00

Они начали работать на маршруте №32

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На минувших выходных на маршруте № 32, следующему в направлении «Машиностроительный техникум - Чандрово», вышли новые автобусы средней вместимости.

Если раньше по этому маршруту курсировали микроавтобусы, которые могли вместить максимум 27 человек, то теперь на линию вышли автобусы МАЗ-206, которые могут вместить 72 пассажиров.

Все 15 автобусов прошли процедуру подготовки к выходу на маршрут, необходимые документы оформлены. Интервал движения автобуса составляет от 12 до 15 минут.

Согласно документу планирования, на автобусы средней и большей вместимости в 1 полугодии 2019 года должны перейти перевозчики по маршрутам 33, 35, 42, 46, 52.

- Мы продолжаем переход на автобусы большой и средней вместимости. В минувшие выходные на рейсы вышли еще 15 новых автобусов. В январе-феврале ожидаются дополнительные поставки, - заявил глава Чебоксар Алексей Ладыков.