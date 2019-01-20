Затмение кровавой Супер-Луны 21 января 2019 года в Казани: когда начнется и сколько продлится
Рано утром 21 января 2019 года в небе над Казанью можно будет увидеть полное затмение кровавой Супер-Луны. Не редкое явление в этот раз выделяется одним интересным фактом.
В эту ночь спутник подойдет к Земле практически на максимально близкое расстояние – 357 336 километров. Расстояние же, когда Луна находится дальше всего, равно 406 700 километрам.
Так, что 21 января ночное светило увеличится для восприятия казанцев на 14%, то же произойдет и с его яркостью – увеличится на треть. А когда атмосфера поглотит коротковолновую - фиолетовую и синюю, часть спектра солнечного света. Затмение станет мистическим – Супер-Луна будет кровавого цвета.
В России это яркое явление лучше всего будет видно на Западе страны, а также на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.
В Казани полное затмение кровавой Супер-Луны начнется в 7.41, а закончится все в 7.59.
Фото: скриншот
Кзанцы смогут увидеть это небесное событие, если позволит погода. Пока, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в регионе будет облачно с прояснениями.
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