2019-01-20T11:41:41+03:00
Происшествия

В Татарстане угарным газом отравилось три человека: один ребенок погиб

Также еще один мальчик выжил, взрослый находится в коме
Олег ЛУГОВОЙ
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Из трех человек госпитализировали только двух.Из трех человек госпитализировали только двух.
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Прошедшим вечером – в 22.15, в МЧС Татарстана поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек.

ЧП произошло в Бугульме в квартире дома №7, что на улице Белинского. С места происшествия в местную районную больницу были госпитализированы 40-лтений мужчина и 17-летний подросток. Взрослый находится в коме, а состояние мальчика врачи оценили, как отравление средней тяжести. В то же время в той самой квартире от угарного газа погиб 13-летний мальчик. Спасти его не удалось.

- Причина происшествия устанавливается. На месте работают специалисты газовой службы, - сообщают в МЧС Татарстана.

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