В Татарстане угарным газом отравилось три человека: один ребенок погиб
Прошедшим вечером – в 22.15, в МЧС Татарстана поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек.
ЧП произошло в Бугульме в квартире дома №7, что на улице Белинского. С места происшествия в местную районную больницу были госпитализированы 40-лтений мужчина и 17-летний подросток. Взрослый находится в коме, а состояние мальчика врачи оценили, как отравление средней тяжести. В то же время в той самой квартире от угарного газа погиб 13-летний мальчик. Спасти его не удалось.
- Причина происшествия устанавливается. На месте работают специалисты газовой службы, - сообщают в МЧС Татарстана.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»