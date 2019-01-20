В Татарстане угарным газом отравилось три человека: один ребенок погиб

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-20T11:41:41+03:00

Из трех человек госпитализировали только двух.

Также еще один мальчик выжил, взрослый находится в коме

Изменить размер текста: A A

Прошедшим вечером – в 22.15, в МЧС Татарстана поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек.

ЧП произошло в Бугульме в квартире дома №7, что на улице Белинского. С места происшествия в местную районную больницу были госпитализированы 40-лтений мужчина и 17-летний подросток. Взрослый находится в коме, а состояние мальчика врачи оценили, как отравление средней тяжести. В то же время в той самой квартире от угарного газа погиб 13-летний мальчик. Спасти его не удалось.

- Причина происшествия устанавливается. На месте работают специалисты газовой службы, - сообщают в МЧС Татарстана.