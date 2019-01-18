Генеральный продюсер фестиваля "Созвездие–Йолдызлык" стал Заслуженны деятелем искусств Крыма

СЕГОДНЯ 18:28 2019-01-18T18:28:05+03:00

Почетное звание ему было присвоено за весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание республики, добросовестный труд и профессионализм

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В пятницу, 18 января, генеральный продюсер фестивального движения "Созвездие–Йолдызлык" Дмитрий Туманов получил почетное звание "Заслуженный деятель искусств республики Крым". Торжественная церемония награждения была приурочена ко Дню республики.

Такой чести Туманов удостоился за весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание республики, добросовестный труд и высокий профессионализм. Отметим, что он также является известным деятелем культуры искусств Татарстана.