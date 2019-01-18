Татарстанец из ревности с помощью топора и ножа убил свою избранницу
В отношении 41-летнего Рината Шафигуллина возбуждено уголовное дело по двум статьям: «убийство» и «покушение на убийство двух или более лиц».
По версии следствия, в поселке Джалиль Сармановского района в гости к Шафигуллину пришел ее 48-летний приятель. Вместе с ним они выпивали в течение нескольких дней. Участвовала в застолье и 31-летняя сожительница хозяина.
Когда на календаре было уже 17 января женщина начала оказывать гостю знаки внимания. Заметив это, Шафигуллин взял топор с ножом и напал на свою пассию и приятеля. После расправы мужчина убежал. Лишь потом он позвонил дочери и попросил вызвать к нему домой «скорую помощь».
- В результате полученного колото-резаного ранения шеи женщина скончалась на месте, мужчина госпитализирован, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Причастность к совершению преступления Шафигуллин признал. В ближайшее время в отношении него изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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