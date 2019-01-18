2019-01-18T16:48:54+03:00
Происшествия

Татарстанец из ревности с помощью топора и ножа убил свою избранницу

Тот кому она оказывала симпатии в присутствии кавалера выжил, но был госпитализирован
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Свою причастность к преступлению задержанный признал.Свою причастность к преступлению задержанный признал.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В отношении 41-летнего Рината Шафигуллина возбуждено уголовное дело по двум статьям: «убийство» и «покушение на убийство двух или более лиц».

По версии следствия, в поселке Джалиль Сармановского района в гости к Шафигуллину пришел ее 48-летний приятель. Вместе с ним они выпивали в течение нескольких дней. Участвовала в застолье и 31-летняя сожительница хозяина.

Когда на календаре было уже 17 января женщина начала оказывать гостю знаки внимания. Заметив это, Шафигуллин взял топор с ножом и напал на свою пассию и приятеля. После расправы мужчина убежал. Лишь потом он позвонил дочери и попросил вызвать к нему домой «скорую помощь».

- В результате полученного колото-резаного ранения шеи женщина скончалась на месте, мужчина госпитализирован, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Причастность к совершению преступления Шафигуллин признал. В ближайшее время в отношении него изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Генеральный продюсер фестиваля "Созвездие–Йолдызлык" стал Заслуженны деятелем искусств Крыма
В 2019 году в Казани появятся «умные» остановки за 550 миллионов рублей
Минземимущество Татарстана пустит с молотка свои автомобили, в том числе и иномарки
Татарстанец взял кредит по чужому паспорту и забыл об этом
Жители Нижнекамска теперь тоже смогут отслеживать движение автобусов через смартфон
В Татарстане проведут доследственную проверку по факту ухудшения здоровья ребенка после Манту
Водитель из Татарстана на грузовике совершил крупное ДТП в Пермском крае
ГИБДД ищет водителя, который в центре Казани сбил пешехода и сбежал
«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В Татарстане из заброшенного погреба спасатели вызволили охотничью собаку
Проект ВСМ Москва-Казань, несмотря на его дороговизну, назвали перспективным
Концертный зал в Kazan Expo назовут в честь Ильгама Шакирова
Татарстанца, застрелившего соседскую собаку за фекалии, приговорили к обязательным работам
Под Казанью появится гостиничный комплекс за 2 миллиарда рублей
В Марий Эл приставы опечатали завод стройматериалов в Волжске
«Мертвые души» по-чувашски: экс-директора техникума будут судить за выпуск 22 несуществующих студентов
Президент Татарстана о мусоросжигательном заводе под Казанью: «Нет другого пути»
Казань и Красноярск связал новый прямой авиарейс
В Чувашии водителя, который в отместку сбил школьницу, приговорили к 5 годам колонии
Казанцы называли своих детей Прокопий, Рубин, Златомир и Альвина
В Татарстане в решетке забора застряла собака
В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции откопали завязнувшую в кювете иномарку
В Татарстане во время пожара погибла женщина
В Татарстане пенсионерка в метель едва не погибла на трассе, ее спасли гаишники
Крещение-2019: в Новочебоксарске будут работать две купели
В Татарстане официально зарегистрированы 1 032 самозанятых
Сильный снегопад в Чувашии: чтобы вытащить из сугроба фуру понадобилась «упряжка» из двух джипов