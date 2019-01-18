2019-01-18T14:47:02+03:00
Общество

Концертный зал в Kazan Expo назовут в честь Ильгама Шакирова

Помимо этого Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев предложил организовать фестиваль имени скончавшегося певца
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы ДжалиляФото: пресс-служба Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля
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Большой концертный зал в выставочном центре Kazan Expo будет назван в честь певца Ильгама Шакирова. С таким предложением в пятницу, 18 января, выступил президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии прощания с артистом.

Известно, что зал, который будет вмещать до трех тысяч человек, будет достроен через 2-3 месяца.

Помимо этого, Госсоветник республики Минтимер Шаймиев предложил организовать фестиваль имени Шакирова.

Напомним, народный артист России и Татарстана, певец Ильгам Шакиров скончался в среду, 16 января на 84-м году жизни. Прощание с певцом и панихида состоялись в пятницу, 18 января.

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