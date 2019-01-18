Крещение-2019: в Новочебоксарске будут работать две купели

СЕГОДНЯ 08:21 2019-01-18T08:21:51+03:00

Самая большая из них расположится у подходного канала на Волге

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В день Крещения Господне в Новочебоксарске будут освящены две иордани. Первая и самая большая купель появится у подходного канала на Волге, а вторая, поменьше, – у церкви Святого князя Владимира.

Купель на Волге освятят в пятницу, 18 января, в 22.00. До нее можно будет добраться на маршрутке № 20К.

Купель возле собора освятят в полночь. Возле обеих иорданей будут дежурить спасатели, полицейские, дружинники и бригады скорой медицинской помощи.

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