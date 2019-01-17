Прокурор Татарстана назвал районы республики, где население больше всех задолжало за ЖКХ
На итоговой коллегии прокуратуры Татарстана глава ведомства Илдус Нафиков обратил внимание на такую серьезную проблему в регионе, как долги населения за коммунальные услуги.
Так, в частности, по его информации, долги за газ составили 447 млн рублей, за тепло 251 млн, а за электричество свыше 50 млн рублей.
При этом Илдус Нафиков сообщил, где в этой сфере наиболее сложная ситуация - это Агрызский и Верхнеуслонский районы, а также Зеленодольск и Бугульма.
- Нас ожидает серьезное повышение тарифов в сфере ЖКХ. И здесь принципиально важно не допустить их необоснованного роста, извлечения незаконной прибыли, включение в тариф экономически необоснованных затрат, - в то же время отметил Илдус Нафиков.
По его словам, прокуратурой уже были выявлены факты завышения тарифов на захоронение отходов в Лаишевском и Атнинском районах. Также, например, в Ново-Савиновском районе Казани ТСЖ сверх меры получили от жителей одного за отопление почти 3 млн рублей.