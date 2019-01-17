2019-01-17T14:05:57+03:00
Общество

Прокурор Татарстана назвал районы республики, где население больше всех задолжало за ЖКХ

Только за газ в регионе жители не доплатили 447 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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В то же время прокуратурой были выявлены факты завышения тарифов на захоронение отходов в Лаишевском и Атнинском районах.В то же время прокуратурой были выявлены факты завышения тарифов на захоронение отходов в Лаишевском и Атнинском районах.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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На итоговой коллегии прокуратуры Татарстана глава ведомства Илдус Нафиков обратил внимание на такую серьезную проблему в регионе, как долги населения за коммунальные услуги.

Так, в частности, по его информации, долги за газ составили 447 млн рублей, за тепло 251 млн, а за электричество свыше 50 млн рублей.

При этом Илдус Нафиков сообщил, где в этой сфере наиболее сложная ситуация - это Агрызский и Верхнеуслонский районы, а также Зеленодольск и Бугульма.

- Нас ожидает серьезное повышение тарифов в сфере ЖКХ. И здесь принципиально важно не допустить их необоснованного роста, извлечения незаконной прибыли, включение в тариф экономически необоснованных затрат, - в то же время отметил Илдус Нафиков.

По его словам, прокуратурой уже были выявлены факты завышения тарифов на захоронение отходов в Лаишевском и Атнинском районах. Также, например, в Ново-Савиновском районе Казани ТСЖ сверх меры получили от жителей одного за отопление почти 3 млн рублей.

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