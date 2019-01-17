2019-01-17T13:05:48+03:00
Общество

Прокурор Татарстана серьезно встревожен постоянными долгами по зарплате в ПСО «Казань», КЗСК и АкБарсХолдинг

Об этом Илдус Нафиков заявил на итоговой коллегии надзорного ведомства республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: пресс-служба прокуратуры ТатарстанаФото: пресс-служба прокуратуры Татарстана
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На итоговой коллегии прокуратуры Татарстана ее руководитель Илдус Нафиков сообщил, что за 2018 год благодаря надзорному ведомству в республике 23 тысячи сотрудников в итоге смогли получить долги по зарплате на сумму почти 500 млн рублей.

Также, по информации Илдуса Нафикова, на 15 татарстанских предприятиях, которые не под наблюдением прокуратуры, долги по зарплате перед 694 сотрудниками составляют 55 млн рублей. Также 96 млн достигла и задолженность перед 386 работниками АО «Татфлот».

- Серьезную тревогу вызывает систематическое возникновение значительных долгов у крупных предприятий с сотнями работающих - группа компаний «ПСО», КЗСК, АкБарсХолдинг, - отметил Илдус Нафиков.

Также прокурор Татарстана потребовал у подчиненных остро реагировать на каждый факт понуждения работников к фиктивной регистрации в качестве самозанятых при фактическом сохранении трудовых правоотношений.

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