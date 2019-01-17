Скончался известный татарский певец Ильгам Шакиров

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-17T10:42:47+03:00

Прощание с певцом и панихида пройдут 18 января в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля

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В среду, 16 января, в Казани на 84-м году жизни скончался народный артист России и Татарстана, певец Ильгам Шакиров.

- Татарская музыкальная общественность понесла невосполнимую утрату. Светлая память о нем будет жить вечно в наших сердцах, - написано в сообщении на сайте Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Прощание с певцом пройдет 18 января в здании театра. Оно начнется в 9.00 и перейдет в панихиду.

СПРАВКА

Ильгам Гильмутдинович Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Новый Буляк Сармановского района Татарской АССР. В 1954 году поступил в Казанское музыкальное училище, а через год был принят на вокальный факультет Казанской государственной консерватории.

С 1960 года являлся ведущим солистом-вокалистом Татарской Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.