2019-01-17T10:42:47+03:00
Общество

Скончался известный татарский певец Ильгам Шакиров

Прощание с певцом и панихида пройдут 18 января в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.Фото: пресс-служба Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.
Изменить размер текста:

В среду, 16 января, в Казани на 84-м году жизни скончался народный артист России и Татарстана, певец Ильгам Шакиров.

- Татарская музыкальная общественность понесла невосполнимую утрату. Светлая память о нем будет жить вечно в наших сердцах, - написано в сообщении на сайте Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Прощание с певцом пройдет 18 января в здании театра. Оно начнется в 9.00 и перейдет в панихиду.

СПРАВКА

Ильгам Гильмутдинович Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Новый Буляк Сармановского района Татарской АССР. В 1954 году поступил в Казанское музыкальное училище, а через год был принят на вокальный факультет Казанской государственной консерватории.

С 1960 года являлся ведущим солистом-вокалистом Татарской Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
18 января в Советском районе Казани отключат электричество
В Казани пройдет предпремьерный показ хоррора "Астрал: новые измерения"
В Чувашии нашли предполагаемого виновника смертельного наезда
В Йошкар-Оле за взятку осужден полицейский
В Татарстане из-за водителя-нарушителя задержали отправку пассажирских поездов
В Татарстане дорожники смогли обеспечить проезд автомобилей по трем федеральным трассам
В Татарстане из-за снегопада перекрыто движение на трассе "Казань-Оренбург"
В 2019 году в Чувашии появится 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов
17 и 21 января телевизоры татарстанцев перестанут показывать ряд телеканалов
От 10 до 577 квадратных метров: самые маленькие и самые большие квартиры в Казани
В Татарстане грязный снег сбрасывают в поселок для многодетных семей
В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду
7,5 тысяч детей из Татарстана отдохнули в лагерях во время зимних каникул
В Йошкар-Оле мужчина приехал к брату на Новый год-2019 и украл у него колеса на 108 тысяч рублей
В Татарстане создадут препарат для ускоренного лечения снежных барсов
Казань вошла в топ-3 российских городов с хорошей экологией
Чаще всего на Новый год россияне дарили бытовую технику, электронику и гаджеты
В 2019 году в Татарстане родовые сертификаты будут выдавать в электронном виде