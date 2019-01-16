17 и 21 января телевизоры татарстанцев перестанут показывать ряд телеканалов

СЕГОДНЯ 19:52 2019-01-16T19:52:40+03:00

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В этот четверг, 17 января, с 04.00 до 12.00 на территории Татарстана запланировано прекращение вещания «Телевидение «Татарстан – Новый Век» и радиоканала «Радио «Татарстан – Новый Век» (радиопрограмма «Болгар Радиосы»). Причина в проведении профилактических работ на вещательном оборудовании.

Также 21 января из-за профилактических работ на космических аппаратах с 2.00 до 5.00 не будут показывать: «Первый канал», «Россия 1», «Петербург 5 канал» и «НТВ». А с 2.00 до 11.00 – приостановится вещание пакета программ первого и второго мультиплекса; с 2.00 до 6.27 – программы «Россия Культура». Сообщает управление Роскомнадзора Татарстана.

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