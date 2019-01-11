В Татарстане "Нива" вырвала автоколонку на АЗС
Водитель попросту забыл вытащить из бензобака заправочный пистолет и поехал [видео]
Инцидент произошел 10 января в Камских Полянах
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Днем, 10 января, отечественный автомобиль "Нива" буквально вырывал автоколонку на автозаправочной станции в Камских Полянах. Видео инцидента появилось в интернете.
В Татарстане "Нива" вырвала автоколонку на АЗС.соцсети
На кадрах видно, что водитель попросту забыл вытащить из бензобака пистолет и поехал, повредив при этом колонку. Самостоятельно ли автовладелец понял свою ошибку или его остановили сотрудники АЗС остается под вопросом.
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