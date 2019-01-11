СЕГОДНЯ 15:45 2019-01-11T15:45:18+03:00

Водитель попросту забыл вытащить из бензобака заправочный пистолет и поехал [видео]

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Днем, 10 января, отечественный автомобиль "Нива" буквально вырывал автоколонку на автозаправочной станции в Камских Полянах. Видео инцидента появилось в интернете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/685862" frameborder="0"></iframe> В Татарстане "Нива" вырвала автоколонку на АЗС.соцсети

На кадрах видно, что водитель попросту забыл вытащить из бензобака пистолет и поехал, повредив при этом колонку. Самостоятельно ли автовладелец понял свою ошибку или его остановили сотрудники АЗС остается под вопросом.

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