В Чувашии учителя по шашкам будут судить за секс-насилие над 7-летней ученицей

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-11T14:24:28+03:00

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Пенсионера из Чебоксар обвиняют в действиях сексуального характера, совершенных в отношении малолетней с использованием ее беспомощного в силу возраста состояния.

Как следует из материалов уголовного дела, в Новочебоксарске пенсионер по договоренности с руководством одной из школ проводил там занятия по шашкам с 7-летней ученицей. Так, днем 26 июля прошлого года во время одного из таких уроков мужчина и надругался над девочкой.

Ребенок рассказал об этом своей матери. Женщина тут же обратилась в полицию. Во время следствия выяснилось, что учитель по шашкам тем же летом еще дважды совершал нечто подобное с 7-летней девочкой.

- Согласно результатам психиатрических экспертиз, оснований для признания мужчины невменяемым не имеется, в то же время у него выявлены признаки педофилии, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Расследование завершено и дело передано в суд для рассмотрения по существу.