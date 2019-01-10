2019-01-10T20:11:37+03:00
Происшествия

В Марий Эл пьяный попутчик угрожал женщине-водителю, и в итоге угнал ее иномарку

Она, спасаясь от мужчины, выбежала из машины
Лика ИСАЕВА
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Бравый экипаж, задержавший угонщикаБравый экипаж, задержавший угонщикаФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл
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Росгвардейцы Марий Эл по горячим следам задержали подозреваемого в угоне иномарки. Все произошло 10 января примерно в 4.50 в поселке Новый Торъял. В полицию обратилась женщина, которая заявила об угоне автомобиля «Opel Astra».

Она рассказала, что ее попросил подвезти один 18-летний знакомый. Она согласилась, но потом пожалела: пьяный пассажир несколько раз менял адреса, начал угрожать и забрал у нее сотовый телефон.

Спасая свою жизнь, женщина-водитель вынуждена была сбежать из салона, но не смогла забрать ключи от автомобиля. Пьяный пассажир этим воспользовался, и угнал иномарку.

Но долго он не катался. Довольно скоро во время патрулирования на обочине в сугробе росгвардейцы увидели угнанную автомашину. Рядом стоял тот самый пьяный угонщик. Его задержали и передали сотрудникам полиции Марий Эл.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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