В Марий Эл пьяный попутчик угрожал женщине-водителю, и в итоге угнал ее иномарку
Росгвардейцы Марий Эл по горячим следам задержали подозреваемого в угоне иномарки. Все произошло 10 января примерно в 4.50 в поселке Новый Торъял. В полицию обратилась женщина, которая заявила об угоне автомобиля «Opel Astra».
Она рассказала, что ее попросил подвезти один 18-летний знакомый. Она согласилась, но потом пожалела: пьяный пассажир несколько раз менял адреса, начал угрожать и забрал у нее сотовый телефон.
Спасая свою жизнь, женщина-водитель вынуждена была сбежать из салона, но не смогла забрать ключи от автомобиля. Пьяный пассажир этим воспользовался, и угнал иномарку.
Но долго он не катался. Довольно скоро во время патрулирования на обочине в сугробе росгвардейцы увидели угнанную автомашину. Рядом стоял тот самый пьяный угонщик. Его задержали и передали сотрудникам полиции Марий Эл.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
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