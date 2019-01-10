В Татарстане один из самых низких показателей уровня бедности в России

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:52:06+03:00

Среди причин, которые привели к этому, называют создание рабочих мест, развитие и совершенствование инвестиционного климата

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В Татарстане отмечается один из самых низких уровней безработицы. Со слов директора и постоянного представителя Всемирного банка в России Андраша Хорваи безработицы в регионе фактически вовсе нет. Об этом он заявил в четверг, 10 января, на заседании коллегии министерства труда республики в Казани.

Подобного результата Татарстану, по мнению Хорваи, удалось добиться благодаря созданию в республике рабочих мест, а также развитию и совершенствованию инвестиционного климата.

Помимо этого, Хорваи добавил, что доволен сотрудничеством Всемирного банка в России с Татарстаном, которое приносит свои плоды. Так, например, оно поспособствовало повышению адресности и действенности предоставляемой в регионе социальной помощи.

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