2019-01-10T13:17:50+03:00
Спорт

В Набережных Челнах состоится городское первенство по скалолазанию среди школьников

Заявку на участие можно подать вплоть до 14 января
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии Набережных ЧелновФото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
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В среду, 16 января, в Набережных Челнах пройдет первое городское первенство по скалолазанию среди команд общеобразовательных учреждений города. В частности, соревноваться будут школьники в возрасте от 12 до 15 лет.

Подать заявку на участие в первенстве можно вплоть до 14 января в штаб всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ". В состав команды должны входить два человека. Причем приветствуются смешанные команды: юноша и девушка.

Соревнования пройдут в 15.00 в здании "Камснаб".

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