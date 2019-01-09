«Зимние корпоративные игры 2019» в Татарстане пройдут по 25 видам спорта

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:07:09+03:00

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С 14 по 17 февраля в Татарстане пройдут соревнования «Зимние корпоративные игры 2019». В них примут участие более 1 000 спортсменов-любителей. Причем в их числе также сотрудники организаций и предприятий и из других регионов России. Соревнования пройдут по 25 видам спорта.

Так, по нескольким из них состязания состоятся на горнолыжном курорте под Казанью. Там же намечено и проведение церемоний открытия и закрытия игр.

Также участники будут бороться за победу и на выездных локациях - в футбольно-легкоатлетическом манеже и во Дворце спорта в столице Татарстана.

В общей сложности медали среди спортсменов распределят в лыжных гонках, скоростном спуске на лыжах, хоккее с шайбой, гигантском слаломе, спуске на сноуборде, мини-футболе, волейболе, стритболе, легкой атлетике, многофункциональном многоборье, стендовой стрельбе, народном и гиревом жиме, подтягивании, армрестлинге, перетягивании каната, боулинге, настольном теннисе, настольном хоккее, дартсе, шашках и шахматах.