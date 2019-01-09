В Чувашии насильник сбежал в одних носках

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:23:04+03:00

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В Ибресинском районе Чувашии арестовали 35-летнего мужчину. Его подозревают в секс-насилии над пенсионеркой.

Как следует из материалов уголовного дела, 3 января мужчина приехал в одну из деревень района, где выпивал с местными жителями. После пьяный он встретил около магазина 66-летнюю женщину. Разговорившись с ней, мужчина втерся в доверии к пенсионерке.

В итоге фигурант дела зашел к женщине в дом и надругался над ней. Но тут вернулась дочь потерпевшей. Это и спугнуло насильника. Причем настолько, что он сбежал с места преступления в одних носках.

- Мужчина в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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