2019-01-09T11:12:34+03:00
Общество

Скончалась бывший главный режиссер Театра кукол Чебоксар Татьяна Морева

Она ушла из жизни на 77 году жизни после продолжительной болезни
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Чувашского государственного театра куколФото: пресс-служба Чувашского государственного театра кукол
Изменить размер текста:

Во вторник, 8 января, скончалась бывший главный режиссер Театра кукол Чебоксар, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР и лауреат премии комсомола Чувашии имени Сеспеля Татьяна Морева. Ей было 76 лет.

О времени и месте прощания с актрисой и руководителем администрация театра сообщит дополнительно.

Известно, что Татьяна Морева родилась 9 июля 1942 года в Чебоксарах в семье талантливого театрального режиссера и актера Григория Морева. В 1961 году Морева поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на специальность «режиссер театра кукол». В 1966 году она вернулась в родные Чебоксары и стала работать режиссером-постановщиком, а после – главным режиссером Чувашского государственного театра кукол. На этой должности она пробыла вплоть до 1989 года.

За годы работы в кукольном театре Морева поставила более 50 спектаклей для детей и взрослых.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах сгорел пункт проката коньков
Жителя Чувашии, проткнувшего полицейского гвоздем, отправят под суд
Два казанца соорудили на Волге карусель из ледяной глыбы
Пьяный татарстанец пытался застрелить охранников ночного клуба
В Татарстане начался прием заявок на премию имени Габдуллы Тукая в 2019 году
В Чувашии насильник сбежал в одних носках
В Набережных Челнах скончался художник Вячеслав Морозов
В Казани в аварию попал автомобиль "скорой помощи"
10 января в казанском поселке Аки на время отключат свет
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
С 10 января жители Казани смогут сдать свои живые елки
В Татарстане на трассе загорелся КАМАЗ, пострадал водитель
В Казани за сутки вывезли более 9 тысяч тонн снега
В Казани фестиваль "КышДаКар-фест" посетили 20 тысяч человек
В Чувашии жители Порецкого района пожаловались на опасный мост
Под Нижнекамском в пожаре погиб 59-летний мужчина
На казанский "КышДаКар-Фест" приезжали туристы из Франции и США
Пьяные посиделки в Татарстане завершились поножовщиной
Казанцев зовут на "Святочные забавы"
В Татарстане прогнозируют снег и до 23 градусов мороза