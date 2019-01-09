Скончалась бывший главный режиссер Театра кукол Чебоксар Татьяна Морева

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:12:34+03:00

Она ушла из жизни на 77 году жизни после продолжительной болезни

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Во вторник, 8 января, скончалась бывший главный режиссер Театра кукол Чебоксар, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР и лауреат премии комсомола Чувашии имени Сеспеля Татьяна Морева. Ей было 76 лет.

О времени и месте прощания с актрисой и руководителем администрация театра сообщит дополнительно.

Известно, что Татьяна Морева родилась 9 июля 1942 года в Чебоксарах в семье талантливого театрального режиссера и актера Григория Морева. В 1961 году Морева поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на специальность «режиссер театра кукол». В 1966 году она вернулась в родные Чебоксары и стала работать режиссером-постановщиком, а после – главным режиссером Чувашского государственного театра кукол. На этой должности она пробыла вплоть до 1989 года.

За годы работы в кукольном театре Морева поставила более 50 спектаклей для детей и взрослых.