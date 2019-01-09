В Казани за сутки вывезли более 9 тонн снега

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:57:34+03:00

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В столице Татарстана продолжается уборка снега. Только за 8 января с улиц города вывезли и растопили 9020 тонн снега. В уборке выпавших осадков участвовали 398 дорожных рабочих и 682 единицы специальной техники, в том числе 157 комбинированных дорожных машин, 18 снегопогрузчиков, 122 тракторные щетки, 30 грейдеров, 80 фронтальных погрузчиков, 47 МКСМ «Барсик», 209 самосвалов и другие виды техники. Об этом сообщает мэрия Казани. Всего с начала сезона с улиц города вывезли более 214,8 тыс. тонн снега.

Для удобства сцепления на дорогах Казани за 8 января было использовано 655 тонн противогололедных материалов, в том числе 531 тонна пескосоляной смеси и 124 тонны реагента.

9 января на уборку улиц выйдут 417 дорожных рабочих и 306 единиц специальной техники, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани.