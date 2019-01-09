2019-01-09T09:57:34+03:00
Общество

В Казани за сутки вывезли более 9 тонн снега

В уборке участвуют 682 спецавтомобилей
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Уборку снега проводили ночьюУборку снега проводили ночьюФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В столице Татарстана продолжается уборка снега. Только за 8 января с улиц города вывезли и растопили 9020 тонн снега. В уборке выпавших осадков участвовали 398 дорожных рабочих и 682 единицы специальной техники, в том числе 157 комбинированных дорожных машин, 18 снегопогрузчиков, 122 тракторные щетки, 30 грейдеров, 80 фронтальных погрузчиков, 47 МКСМ «Барсик», 209 самосвалов и другие виды техники. Об этом сообщает мэрия Казани. Всего с начала сезона с улиц города вывезли более 214,8 тыс. тонн снега.

Для удобства сцепления на дорогах Казани за 8 января было использовано 655 тонн противогололедных материалов, в том числе 531 тонна пескосоляной смеси и 124 тонны реагента.

9 января на уборку улиц выйдут 417 дорожных рабочих и 306 единиц специальной техники, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Еще больше материалов по теме: «Непогода в Казани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани фестиваль "КышДаКар-фест" посетили 20 тысяч человек
В Чувашии жители Порецкого района пожаловались на опасный мост
Под Нижнекамском в пожаре погиб 59-летний мужчина
На казанский "КышДаКар-Фест" приезжали туристы из Франции и США
Пьяные посиделки в Татарстане завершились поножовщиной
Казанцев зовут на "Святочные забавы"
В Татарстане прогнозируют снег и до 23 градусов мороза
Казанские студенты разработали первый подкаст на татарском языке
Из Казани могут запустить авиарейсы в Липецк
В Казани три ребенка и их мать отравились угарным газом
В Татарстане нашли пропавшего инвалида, которого искали два дня
Более 8 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за минувшие сутки
Азмун может покинуть "Рубин" и вернуться на родину
Гала-концерт казанского фестиваля "Добрая волна" покажут на федеральном канале
Казанцев научат кататься на коньках на Черном озере
"Ак Барс" потерпел первое поражение в 2019 году, уступив "Витязю"
Рождество 2019 в Чувашии: в праздничных богослужениях приняли участие около 21 000 человек
Ночью 8 января в Татарстане температура воздуха может опустится до -28 градусов
В Казани собака пробыла в капкане два дня, пока ее не выручили спасатели
В Татарстане более 1 200 ребят вступили в школьные лесничества
Рухнувший в Татарстане «Анкор банк» выплатил кредиторам более 223,5 миллионов рублей
Мэр Казани поздравил горожан с Рождеством 2019
7 января днем Казань от снега будут чистить более 300 рабочих
Новогодние «гастроли»: полицейские Казани задержали воров домушников
В Татарстане отец и сын отправились на рыбалку и едва не замерзли насмерть
Митрополит Феофан поздравил татарстанцев с Рождеством
Профессор Эдинбургского университета перевел на английский язык произведение "Нарспи" Константина Иванова