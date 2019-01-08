2019-01-08T11:54:36+03:00
Общество

Более 8 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за минувшие сутки

На дорогах города за сутки было использовано 311 тонн пескосоляной смеси
Владимир КРУПСКИЙ
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Сегодня на улицы для борьбы со снегом выйдет около 300 единиц спецтехники.Сегодня на улицы для борьбы со снегом выйдет около 300 единиц спецтехники.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Последствия обильного снегопада, который обрушился на Казань 4 января, продолжает сказываться. Так, за минувшие сутки с улиц столицы Татарстана вывезли 8390 тонн снега. На дорогах Казани за сутки было использовано 311 тонн пескосоляной смеси.

- Сегодня днем на уборку улиц выйдут 340 дорожных рабочих и 295 единиц специальной техники, - сообщили в комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Вывоз снега будет осуществляться с участков улиц: Адоратского, Батурина, Баумана, Болотникова, Взлетная, Габишева, Гафури, Гладилова, Деменьтева, Дубравная, Ибрагимова, Ипподромная, Камалеева, Красная позиция, Кремлевская, Аделя Кутуя, Лукницкого, Меридианная, Минская, Ноксинский спуск, Осиновская, Петербургская, пр.Ямашева, Сибгата Хакима, Фрунзе, Халезова, Халтурина, Челюскина, Чистопольская, а также с площади Свободы.

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