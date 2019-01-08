2019-01-08T11:22:59+03:00
Спорт

Азмун может покинуть "Рубин" и вернуться на родину

В его услугах заинтересован иранский "Трактор Сази"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Казанский "Рубин" может потерять своего лидера. Так, по данным иранских СМИ, форврд Сердар Азмун уже в январе может покинуть Казань и вернуться на родину. В услугах нападающего заинтересован местнй "Трактор Сази", который идет четвертым в чемпионате Ирана.

По данным Tasnim News Agency, переход может быть оформлен уже после окончания Кубка Азии, где Азмун выступает за сборную Ирана. Впрочем, никаких официальных сообщений по этому поводу еще не было.

Отметим, что Азмун перешел в "Рубин" в 2012 году. Через три года он перебрался в "Ростов", а летом 2017 года вновь надел футболку "Рубина". В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 4 результативных передачи в чемпионате России.

При этом, на Азмуна был довольно большой спрос в Европе. В частности, приобрести игрока хотели шотландский "Селтик" и итальянский "Лацио". Также в разное время интерес к игроку проявляли московские "Спартак" и "Локомотив".

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