2019-01-07T13:08:38+03:00
Общество

7 января днем Казань от снега будут чистить более 300 рабочих

Также на улицы города выедет 276 единиц спецтехники
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Как подсчитали в мэрии Казани, за прошедшие сутки с улиц города было вывезено 9 436 тонн снега. Уборкой занимались 369 дорожника и 670 единиц спецтехники. Для обработки проезжей части было использовано 790 тонн противогололедных материалов, в том числе и 176 тонн реагента.

В этот понедельник, 7 января, днем работа по очистке столицы Татарстана от снега продолжится. Так, будут задействованы 304 дорожника и 276 единиц спецтехники.

Снег, в частности, будут вывозить с улиц: Аграрная, Адаратского, Астрономическая, Батурина, Баумана, Бигичева, Большая, Булак, Габишева, Гвардейская, Годовикова, Губкина, Деменьтева, Дубравная, Ершова, Закиева, Зорге, Ибрагимова, Камалеева, Космонавтов, Кремлевская, Аделя Кутуя, Ленская, Меридианная, Парижской коммуны, пр.Ямашева, Сибгата Хакима, Сибирского тракта, Габдуллы Тукая (от ул.Татарстан до пл.Вахитова), Университетская, Фучика, Челюскина, Чистопольская, а также с пл.Свободы. Сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани.

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