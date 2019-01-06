2019-01-06T15:16:04+03:00
Общество

В Татарстане создали новый информационный ресурс для родителей

Сейчас сайт работает в тестовом режиме
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В центре социального обслуживания поселка Лаишево в Татарстане многодетным родителям и родителям детей с ограниченными возможностями здоровья представили новый информационный ресурс - сайт informresurs.tat.

Проект представляет собой площадку, где матери и отцы смогут найти ответ на любой вопрос относительно их детей. Интересно, что базу сайта создают сами его посетители. Если на сайте нет ответа на интересующий их вопрос, организаторы проекта будут связываться с этими родителями, обрабатывать заявку и направлять их запрос в соответствующую профильную организацию.

Сейчас информационный ресурс работает в тестовом режиме.

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