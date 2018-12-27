2018-12-27T13:15:05+03:00
Спорт

"Рубин" усилил состав лучшим исполнителем штрафных в России

22-летний Владислав Пантелеев перебрался в Казань из столичного "Спартака"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Казанский "Рубин" подписал первого новобранца в зимнее межсезонье. Так, состав команды пополнил 22-летний полузащитник Владислав Пантелеев.

Футболист родился 15 августа 1996 года в городе Алексин Тульской области. Всю свою карьеру он провел в системе московского "Спартака". Чаще он появлялся на поле в составе "Спартака-2", который выступает в ФНЛ. В нынешнем сезоне он сыграл 20 матчей и забил 10 голов. При этом, львиную долю из них - со штрафных. Осенью он выдал серию из 6 результативных штрафных подряд. За это его прозвали "королем российских стандартов".

В нынешнем сезоне он успел дважды появиться на поле и в составе основной команды "Спартака". В сентябре он вышел на поле в кубковом матче против "Черноморца", а в ноябре дебютировал и в премьер-лиге, выйдя на замену в матче с "Уфой".

Уже известно, что в составе "Рубина" новобранец будет выступать под №8.

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