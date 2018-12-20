2018-12-20T17:31:20+03:00
Дом. Семья

В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай

Первыми его пассажирами стали воспитанники местного интерната для слабослышащих
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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Традиционно в Нижнекамске запустили новогодний экскурсионный трамвай. В честь Нового года-2019 в нем провели первый в сезоне благотворительный спектакль. Первыми пассажирами праздничного вагона в этот раз стали ребята из местного интерната для слабослышащих. Сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Дети вместе со сказочными героями приняли участие в новогоднем приключении. Прошли конкурсы. А Дед Мороз вручил ребятам подарки.

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