В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Традиционно в Нижнекамске запустили новогодний экскурсионный трамвай. В честь Нового года-2019 в нем провели первый в сезоне благотворительный спектакль. Первыми пассажирами праздничного вагона в этот раз стали ребята из местного интерната для слабослышащих. Сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
Дети вместе со сказочными героями приняли участие в новогоднем приключении. Прошли конкурсы. А Дед Мороз вручил ребятам подарки.
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