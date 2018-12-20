2018-12-20T17:45:00+03:00
Общество

На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park

Организатора оштрафовали за кавер-версии, исполненные группой "RockestraLive"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Концерт, который стал предметом разбирательства прокуратурой Чувашии, прошел 5 октября в ДК "Химик", расположенном в Новочебоксарске.

В надзорный орган обратились представители Российского авторского общества, сообщив, что произошло нарушение авторских прав. Выступившая на сцене группа "RockestraLive" исполняла кавер-версии легендарных групп - Metallica и Linkin Park, но сам организатор не имел лицензионного договора на публичное исполнение этих музыкальных произведений.

Прокуратура сделала вывод, что эти композиции были исполнены с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности, без разрешения авторов или государственно аккредитованной организации.

- По факту нарушения авторских прав суд назначил индивидуальному предпринимателю 10 тысяч рублей штрафа, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах девушку ударило током, когда она садилась в троллейбус
В Татарстане в исправительную колонию пытались доставить наркотики с помощью арбалета
В Чувашии общественник выследил угнанную машину, и преследовал ее до приезда сотрудников ДПС
21 декабря в казанском парке Победы откроют каток
Мэр Казани на сдаче объекта на улице Роторная для обманутых дольщиков: «Этим домом мы прошли экватор»
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей