На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park

20 Дек. 17:45 2018-12-20T17:45:00+03:00

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Концерт, который стал предметом разбирательства прокуратурой Чувашии, прошел 5 октября в ДК "Химик", расположенном в Новочебоксарске.

В надзорный орган обратились представители Российского авторского общества, сообщив, что произошло нарушение авторских прав. Выступившая на сцене группа "RockestraLive" исполняла кавер-версии легендарных групп - Metallica и Linkin Park, но сам организатор не имел лицензионного договора на публичное исполнение этих музыкальных произведений.

Прокуратура сделала вывод, что эти композиции были исполнены с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности, без разрешения авторов или государственно аккредитованной организации.

- По факту нарушения авторских прав суд назначил индивидуальному предпринимателю 10 тысяч рублей штрафа, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

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