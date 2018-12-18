В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку

18 Дек. 16:58 2018-12-18T16:58:47+03:00

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Смертельный наезд произошел 18 декабря, во вторник, на улице Карла Маркса возле Дома торговли в Чебоксарах. По предварительным данным, 66-летняя местная жительница решила перейти дорогу в неположенном месте. В результате нарушения правил дорожного движения женщину сбил троллейбус №4.

- Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась на месте еще до прибытия "скорой помощи", - сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии. - По факту гибели пенсионерки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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