В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Смертельный наезд произошел 18 декабря, во вторник, на улице Карла Маркса возле Дома торговли в Чебоксарах. По предварительным данным, 66-летняя местная жительница решила перейти дорогу в неположенном месте. В результате нарушения правил дорожного движения женщину сбил троллейбус №4.
- Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась на месте еще до прибытия "скорой помощи", - сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии. - По факту гибели пенсионерки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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