2018-12-18T16:58:47+03:00
Происшествия

В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку

Наезд произошел на улице Карла Маркса
Лика ИСАЕВА
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Пешеход скончалась до приезда "скорой".Пешеход скончалась до приезда "скорой".Фото: Олег УКЛАДОВ
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Смертельный наезд произошел 18 декабря, во вторник, на улице Карла Маркса возле Дома торговли в Чебоксарах. По предварительным данным, 66-летняя местная жительница решила перейти дорогу в неположенном месте. В результате нарушения правил дорожного движения женщину сбил троллейбус №4.

- Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась на месте еще до прибытия "скорой помощи", - сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии. - По факту гибели пенсионерки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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