Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей

18 Дек. 14:38 2018-12-18T14:38:58+03:00

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Более 2,5 тысяч человек ждут своих заработанных денег в Чувашии. Сейчас долги по зарплатам в республике перевалили за 99 миллионов рублей. Проблемы возникли в 23 организациях.

Эту тему обсудили в правительстве региона. Выяснилось, что один только "Чувашавтотранс" должен своим сотрудникам порядка 40 миллионов рублей. А 29 декабря их и вовсе сократят в связи с ликвидацией предприятия.

Известно, что на 26 декабря назначены первые торги по продаже имущества "Чувашавтотранса". В марте предстоят еще торги - на 125 миллионов рублей, в апреле – на 129 миллионов.

В свою очередь на «Алатырском заводе низкотемпературных холодильников» долги составляют более 13 миллионов рублей, на «Чебоксарской типографии № 1» - более 12 миллионов. Следующим в "топе" идет «Чувашский бройлер» и «ДСК» с сотрудниками, которым не выплатили в общей сложности 6,3 миллиона рублей.

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