В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину

18 Дек. 11:54 2018-12-18T11:54:55+03:00

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Пожар в частном доме на улице Октябрьской в Болгаре в Спасском районе начался поздно вечером 17 декабря. Около 21.00 соседи увидели клубы дыма, вырывающиеся из дома, где проживает 42-летний мужчина, и позвонили по телефону "112".

Когда на место приехали пожарные, то в передней части дома горела обстановка в комнатах. Соседи рассказали, что 42-летний хозяин может находиться внутри деревянного дома.

Общая площадь пожара составила 35 квадратных метра, сообщили в МЧС Татарстана. Самого хозяина нашли в задней части горящего стрения. Он уже был безсознания. Спасатели с помощью маски спасаемого вынесли на улицу и передали пострадавшего бригаде ЦРБ Спасского района.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

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