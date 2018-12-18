В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
Пожар в частном доме на улице Октябрьской в Болгаре в Спасском районе начался поздно вечером 17 декабря. Около 21.00 соседи увидели клубы дыма, вырывающиеся из дома, где проживает 42-летний мужчина, и позвонили по телефону "112".
Когда на место приехали пожарные, то в передней части дома горела обстановка в комнатах. Соседи рассказали, что 42-летний хозяин может находиться внутри деревянного дома.
Общая площадь пожара составила 35 квадратных метра, сообщили в МЧС Татарстана. Самого хозяина нашли в задней части горящего стрения. Он уже был безсознания. Спасатели с помощью маски спасаемого вынесли на улицу и передали пострадавшего бригаде ЦРБ Спасского района.
- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.
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