2018-12-18T11:07:03+03:00
Спорт

Не продержался и недели: "Ак Барс" расторг контракт с бывшим футболистом Евгением Савиным

Соглашение расторгнуто по согласию сторон
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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На прошлой неделе едва ли не главной хоккейной новостью в России стало подписание "Ак Барса" контракта с бывшим футболистом Евгением Савиным, который сейчас куда более известен, как спортивный комментатор.

Конечно, было понятно, что это некий пиар-ход. Впрочем, "Ак Барс" все оформил так, что некоторые даже поверили, что Савин и вправду будет играть за "барсов". Новичка официально представили, выдали форму, он даже провел тренировку и реализовал несколько буллитов.

Впрочем, сотрудничество оказалось не долгим. Уже сегодня. через 5 дней после подписания соглашения, контракт с Савиным решил расторгнуть.

- Просмотровый контракт игрока с клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Хоккейный клуб "Ак Барс" благодарит Евгения Савина за совместную работу и желает удачи игроку в дальнейшей карьере, - прокоментировали прощание с игроком в пресс-службе "Ак Барса".

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