В Набережных Челнах в 2019 году начнут строить аквапарк
Количество аквапарков в Татарстане может увеличиться. Так, по словам мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева строить аквапарк в татарстанском автограде намерены начать уже в 2019 году.
Об этом градоначальник заявил во время встречи, посвященной старту "елок мэра". По словам Магдеева, в городе намерены построить несколько спортивных и социальных объектов.
- На следующий год начинаем строительство аквапарка. Мы ставим задачу построить минимум два крытых ледовых дворца. Нам нужны центры художественной гимнастики, боевых искусств, - отметил Магдеев.
Отметим, что аквапарк в Набережных Челнах мог появиться и раньше. Впервые об этом заговорили еще 10 лет назад. Впрочем, каждый раз на реализацию проекта не чего-то не хватало.