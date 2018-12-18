В Набережных Челнах в 2019 году начнут строить аквапарк

18 Дек. 10:49 2018-12-18T10:49:25+03:00

Первые разговоры о строительстве аквапарка в Набережных Челнах были еще 10 лет назад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Количество аквапарков в Татарстане может увеличиться. Так, по словам мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева строить аквапарк в татарстанском автограде намерены начать уже в 2019 году.

Об этом градоначальник заявил во время встречи, посвященной старту "елок мэра". По словам Магдеева, в городе намерены построить несколько спортивных и социальных объектов.

- На следующий год начинаем строительство аквапарка. Мы ставим задачу построить минимум два крытых ледовых дворца. Нам нужны центры художественной гимнастики, боевых искусств, - отметил Магдеев.

Отметим, что аквапарк в Набережных Челнах мог появиться и раньше. Впервые об этом заговорили еще 10 лет назад. Впрочем, каждый раз на реализацию проекта не чего-то не хватало.