Трех жителей Чувашии будут судить за нападение и избиение полицейского

18 Дек. 08:15 2018-12-18T08:15:59+03:00

Одного из злоумышленников на месте смог задержать сам избитый полицейский. Остальных поймали его коллеги. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Троих жителей Чебоксар и Цивильского района в возрасте 38-ми, 37-ми и 33-х лет обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Как следует из материалов уголовного дела, 27 августа в столице Чувашии около одного из домов по проспекту Тракторостроителей полицейский проходил мимо компании пьяных мужчин. Тут-то злоумышленники и напали на стража порядка. Повалили его на землю и начали бить, давая одному из компании скрыться.

В итоге, несмотря на численный перевес, правоохранителю удалось задержать одного из напавших. Другого схватило прибывшие полицейское подкрепление. А спустя два дня был задержан и третий, сбежавший, соучастник. Всех троих на время следствия заключили под стражу.

- Расследование уголовного дела завершено, и все материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.