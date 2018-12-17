2018-12-17T14:41:22+03:00
Туризм

На новогодние праздники 2019 из Казани в Ереван запустят три прямых авиарейса

Первый вылет из столицы Татарстана намечен на 30 декабря
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В новогодние праздники 2019 в аэропорту Казани запускаются три прямых авиарейса в Ереван.

Так, первый вылет намечен на 30 декабря в 16.30, прибытие в 20.20. Обратно в столицу Татарстана воздушный борт отправится из аэропорта Звартноц в 21.30, а приземлиться в Казани в 23.25.

Следующий полет запланирован на 4 января. Самолет отправится из татарстанского аэропорта в 13.25, с прибытием в Ереван в 17.15. Обратный рейс из столицы Армении в 18.15, с прибытием в Казань в 20.05.

После рейс в Ереван состоится 8 января в 8.00, с прибытием в аэропорт Звартноц в 11.50, обратный вылет запланирован в 12.50, прибытие - в 14.40.

Отмечается, что время для всех аэропортов указано местное.

Пассажиров будут перевозить на 50-местных самолетах татарстанской авиакомпании CRJ-200. Время в пути 2 часа и 50 минут.

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