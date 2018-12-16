В Татарстане спасли новорожденных щенков, выброшенных в полынью на реке

СЕГОДНЯ 17:13 2018-12-16T17:13:13+03:00

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Рисковали своей жизнью жители Елабужского района в субботу, 15 декабря, когда увидели примерзших ко льду шестерых щенков на реке Танайка. Подростки проползли несколько метров, чтобы вытащить на берег животных. Кто-то выбросил их на хрупкий лед возле полыньи, где у малышей не было бы шансов выжить без помощи в ледяной воде. Одного щенка пришлосьбуквально вырезать из льда - малыш успел примерзнуть.

Из шести щенков выжили только четыре. Среди них одному требуется круглосуточный уход - пес получил травму головы, у него сильное перееохлаждение.

За щенками пришлось ползти по льду

Щенкам от роду не больше семи дней, они еще не открыли глаза, и кормить их необходимо через соску. Волонтеры Елабуги ищут неравнодушных жителей района, которые смогли бы взять к себе домой щенков для выкармливания.