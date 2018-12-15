Президент Татарстана: по итогам 2018 года ВРП республики вырастет на 1,5%

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-15T15:01:36+03:00

Рустам Минниханов сообщил об этом на совместной коллегии региональных Минфина, налоговой и казначейства

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На этой коллегии, в работе которой также принял участие глава Минфина России Антон Силуанов, было заявлено, что по итогам 2018 года исполнение консолидированного бюджета Татарстана ожидается в сумме 316,4 миллиарда рублей.

Как подчеркнул при этом президент республики Рустам Минниханов, прогнозируется рост ВРП в размере 101,5% к прошлому году.

Так, например, объем строительных работ останется прежним, а оборот розничной торговли вырастет на 5,6%.

В итоге объем мобилизованных доходов с территории Татарстана оценивается на сумму более чем 1 триллион рублей.

По словам Рустама Минниханова, важно сохранить положительную динамику доходов для исполнения расходных полномочий.

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