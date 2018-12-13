2018-12-13T10:10:50+03:00
Происшествия

В смертельной аварии в Марий Эл погиб мужчина

Его автомобиль выехал на встречку и врезался в иномарку
Лика ИСАЕВА
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У водителя "Лады Гранты" не было шансов выжитьУ водителя "Лады Гранты" не было шансов выжитьФото: МВД по Марий Эл
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ДТП с участием отечественной "Лады Гранта" и иномарки "Volkswagen" произошло 12 декабря, в 7.30 в Звениговском районе республики на 5-м километре автодороги "Кокшайск – Красногорский". Там 29-летний водитель отечественной "Лады Гранты", по предварительным данным, превысил безопаснрую скорость, пошел на обгон впереди идущего автомобиля и выехал на встречку. Там отечественная машина врезалась в иномарку "Volkswagen".

Мужчина, управлявший "Ладо Грантой", получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте аварии.

- Водитель иномарки и его пассажир получили травмы, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл. - Обоим назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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