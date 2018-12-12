2018-12-12T14:59:46+03:00
Экономика

Вместо Казани ВСМ из Москвы могут построить до Санкт-Петербурга

Это направление, по мнению главы Минэкономразвития России, может стать более эффективным
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: с сайта gov.cap.ruФото: с сайта gov.cap.ru
Изменить размер текста:

На встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что сейчас ведомство оценивает наиболее эффективное направление для строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ). Скорее всего выбор будет сделан между «Москва-Казань» и «Москва- Санкт-Петербург».

При этом, по словам Орешкина, строительство ВСМ по первому направлению требует от государства больших затрат, потому и нужна оценить социально-экономический эффект от этого проекта, когда как более выгодным может оказаться направление «Москва-Санкт-Петербург». Строительство ВСМ не может окупиться только за счет продажи билетов.

- Построив высокоскоростную ветку между Москвой и Санкт-Петербургом, можно качественно изменить грузовое движение, которое сейчас идет в большой обход между Москвой и Санкт- Петербургом. И вот эти все эффекты мы пытаемся сейчас положить на бумагу и их конкретно просчитать, тогда решение принять будет гораздо проще, - цитирует министра ТАСC.

Еще больше материалов по теме: «ВСМ Москва-Казань»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
15 декабря в Казани откроется первый игровой парк для слабовидящих детей
ФСБ и УФСИН Татарстана провели спецоперацию по задержанию перебросчиков наркотиков
13 декабря в Набережных Челнах отключат светофор на пересечении Мира и Королева
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым
Церемония открытия WorldSkills-2019 в Казани: онлайн-трансляция, 500 артистов и спецэффекты
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
В Казани задержали мужчину, приставившего к голове школьницы пистолет
14 декабря Казань и Минск свяжет прямой поезд
Жителя Чебоксар за изнасилование пенсионерки и кражи у нее телефона приговорен к 6 годам колонии строгого режима
За 11 месяцев 2018 года в Татарстане выпивкой насмерть отравилось 170 человек
Жители Набережных Челнов просят администрацию города спасти маленькую мечеть
17-летняя жительница Чебоксар за убийство своего ребенка получила условный срок
3-летняя девочка из Чебоксар прочитает произведение Пушкина на Первом канале
В Чувашии мужчина зарезал соседа из-за спора об итогах Чемпионата России по футболу
13 декабря в домах Советского района Казани пропадет вода
"Крепости духа и уверенности в силах государства": президент Татарстана поздравил жителей республики с 25-летием Конституции РФ
"Электротранспорт" Набережных Челнов заплатит "КАМАЗу" около 79 миллионов рублей
В театре Набережных Челнов собирают средства в помощь семье актера
Жительница Набережных Челнов получит 30 тысяч рублей за перелом руки в автобусе
В январе 2019 года в Татарстане стоимость бензина может вырасти на 1,7%
13 декабря в трех районах Казани отключат свет
СУ СКР Чувашии: информация, что инспектор ДПС сбил школьника, не подтверждается
В Татарстане назвали три района-лидера молочного животноводства
Все центры занятости населения Чувашии могут объединить в один