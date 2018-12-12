2018-12-12T14:59:46+03:00
Экономика

Вместо Казани ВСМ из Москвы могут построить до Санкт-Петербурга

Это направление, по мнению главы Минэкономразвития России, может стать более эффективным
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта gov.cap.ruФото: с сайта gov.cap.ru
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На встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что сейчас ведомство оценивает наиболее эффективное направление для строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ). Скорее всего выбор будет сделан между «Москва-Казань» и «Москва- Санкт-Петербург».

При этом, по словам Орешкина, строительство ВСМ по первому направлению требует от государства больших затрат, потому и нужна оценить социально-экономический эффект от этого проекта, когда как более выгодным может оказаться направление «Москва-Санкт-Петербург». Строительство ВСМ не может окупиться только за счет продажи билетов.

- Построив высокоскоростную ветку между Москвой и Санкт-Петербургом, можно качественно изменить грузовое движение, которое сейчас идет в большой обход между Москвой и Санкт- Петербургом. И вот эти все эффекты мы пытаемся сейчас положить на бумагу и их конкретно просчитать, тогда решение принять будет гораздо проще, - цитирует министра ТАСC.

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