3-летняя девочка из Чебоксар прочитает произведение Пушкина на Первом канале
Мария Александрова стала участницей телепроекта "Лучше всех!"
Фото: пресс-служба управления образования администрации города Чебоксары
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3-летняя Мария Александрова из Чебоксар побывала на съемках телепроекта Первого канала "Лучше всех" в качестве его участницы. Девочка является воспитанницей младшей группы детского сада №166.
По словам родных и знакомых, девочка отлично читает стихи и обладает прекрасной памятью.
- Для участия в передаче Маша подготовила произведение Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро», - отмечает управление образования администрации города Чебоксары.
Когда выпуск с участием юной жительницы Чебоксар выйдет в эфир пока неизвестно.
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