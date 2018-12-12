3-летняя девочка из Чебоксар прочитает произведение Пушкина на Первом канале

12 Дек. 13:37 2018-12-12T13:37:03+03:00

Мария Александрова стала участницей телепроекта "Лучше всех!"

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3-летняя Мария Александрова из Чебоксар побывала на съемках телепроекта Первого канала "Лучше всех" в качестве его участницы. Девочка является воспитанницей младшей группы детского сада №166.

По словам родных и знакомых, девочка отлично читает стихи и обладает прекрасной памятью.

- Для участия в передаче Маша подготовила произведение Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро», - отмечает управление образования администрации города Чебоксары.

Когда выпуск с участием юной жительницы Чебоксар выйдет в эфир пока неизвестно.

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