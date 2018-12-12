"Электротранспорт" Набережных Челнов заплатит "КАМАЗу" около 79 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-12T12:10:31+03:00

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ПАО "КАМАЗ" из Набережных Челнов, выступая от лица одноименной лизинговой компании, подала в Арбитражный суд Татарстана иск в отношении МУП "Электротранспорт". Дело в том, что предприятие задолжало порядка 70,6 миллиона рублей. Еще 8 миллионов "КАМАЗ" потребовал выплатить в качестве неустойки.

Слушание дела состоялось во вторник, 11 декабря. Суд согласился с требованиями истца. В общей сложности "Электротранспорт" должен выплатить компании 78,9 миллиона рублей.

Речь идет о полученных муниципальным предприятием и так и не оплаченных 190 автобусов. Транспорт поступил в распоряжение города еще пять лет назад.

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