Жительница Набережных Челнов получит 30 тысяч рублей за перелом руки в автобусе

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-12T12:08:17+03:00

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Набережночелнинский суд взыскал с МУП "Электротранспорт" 30 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу местной жительницы.

В феврале 2018 года женщина получила закрытый перелом левой лучевой кости, когда ехала в автобусе №10. Его водитель перед тем, как отъехать от остановки не убедился в безопасности маневра. В итоге из-за резкого торможения и произошел несчастный случай в салоне автобуса.

Водителя еще в апреле привлекли к административной ответственности.

Однако пострадавшую это не удовлетворило и она обратилась в суд с иском к муниципальному предприятию о компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

- Решением от 28 ноября 2018 года иск по данному делу удовлетворен частично. С МУП "Электротранспорт" в пользу пассажирки взыскано 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба суда Набережных Челнов.

У предприятия есть месяц, чтобы обжаловать вынесенное решение.