Жительница Набережных Челнов получит 30 тысяч рублей за перелом руки в автобусе
Набережночелнинский суд взыскал с МУП "Электротранспорт" 30 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу местной жительницы.
В феврале 2018 года женщина получила закрытый перелом левой лучевой кости, когда ехала в автобусе №10. Его водитель перед тем, как отъехать от остановки не убедился в безопасности маневра. В итоге из-за резкого торможения и произошел несчастный случай в салоне автобуса.
Водителя еще в апреле привлекли к административной ответственности.
Однако пострадавшую это не удовлетворило и она обратилась в суд с иском к муниципальному предприятию о компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.
- Решением от 28 ноября 2018 года иск по данному делу удовлетворен частично. С МУП "Электротранспорт" в пользу пассажирки взыскано 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба суда Набережных Челнов.
У предприятия есть месяц, чтобы обжаловать вынесенное решение.