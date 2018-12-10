2018-12-10T17:53:27+03:00
Происшествия

В Казани директора ООО «Фирма «Свей»» за обман на 340 миллионов рублей приговорили к 11 годам колонии

Рашиду Аитову, в том числе продававший квартиры на несуществующих этажах, так и не признал свою вину
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Казани суд признал виновным в особо крупном мошенничестве 66-летнего директора ООО «Фирма «Свей»» и «Маг-Строй» Рашида Аитова. Он похитил деньги обманутых дольщиков.

Сделал он это от имени фирмы «Свей», обманув представителя подрядной организации о намерениях по передаче квартир в счет выполненных работ. Этим жильем подрядчик и хотел расплатиться с гражданами, которые инвестировали в него.

Кроме того, в Казани без нужных на то разрешений Аитов вместо утвержденных 9-этажных домов начал возводить 18-этажные. На лишних этажах осужденный распродал квартиры дольщикам.

Также в июле 2011 года, когда его фирму «Свей» признали банкротом, Аитов оформлял квартиры на подконтрольных ему физ- и юрлиц.

Потерпевшими были признаны 139 человек, им нанесен ущерб на сумму более 340 млн рублей.

- Свою вину Аитов не признал. В ходе следствия был наложен арест на его имущество стоимостью 1,5 млрд рублей. В итоге суд приговорил его к 11 годам колонии общего режима, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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