Казанский ученый: до пятницы в столице Татарстана будет аномально тепло

10 Дек. 17:27 2018-12-10T17:27:45+03:00

В выходные в Казани прогнозируется небольшой снег и до -7 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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По словам завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессора Юрий Переведенцев, Казань сейчас находится в теплом секторе обширного циклона. Поэтому в ближайшие два дня среднесуточная температура воздуха будет выше нормы. Кроме того, свой вклад в это внесут и южные потоки.

- По климатическим нормам, среднесуточная температура воздуха на 10 декабря должна составлять -8 градусов. Однако столбики термометров опустятся до отметки -2 днем, и -4 градуса ночью. Данные показатели выше нормы на 5 градусов, это аномалия, - цитирует ученого единый информационно-издательский центр КФУ.

11 декабря днем ожидается -3 градуса. В среду же -4. В четверг температура без изменений. Чуть похолодает в пятницу до -5 градусов.

В выходные в Казани прогнозируется небольшой снег. Днем в столице Татарстана ожидается -7 градусов.