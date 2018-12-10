Казанский ученый: до пятницы в столице Татарстана будет аномально тепло
По словам завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессора Юрий Переведенцев, Казань сейчас находится в теплом секторе обширного циклона. Поэтому в ближайшие два дня среднесуточная температура воздуха будет выше нормы. Кроме того, свой вклад в это внесут и южные потоки.
- По климатическим нормам, среднесуточная температура воздуха на 10 декабря должна составлять -8 градусов. Однако столбики термометров опустятся до отметки -2 днем, и -4 градуса ночью. Данные показатели выше нормы на 5 градусов, это аномалия, - цитирует ученого единый информационно-издательский центр КФУ.
11 декабря днем ожидается -3 градуса. В среду же -4. В четверг температура без изменений. Чуть похолодает в пятницу до -5 градусов.
В выходные в Казани прогнозируется небольшой снег. Днем в столице Татарстана ожидается -7 градусов.
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