В Чувашии из вагона грузового поезда украли 440 банок мёда
ЧП произошло во время транзита железнодорожного состава через Вурнары Чувашии. Там за два часа остановки из вагона грузового поезда похитили 440 бынок мёда. О том, что контейнер вскрыт, обнаружилось на станции Сергач, о чем сразу сообщили полицейским на транспорте Чувашии.
Во время осмотра места происшествия удалось найти схрон, куда злоумышленники спрятали похищенный груз. Более 440 полулитровых банок пчелиного меда, прикрытых сухой травой и ветками, укрыли возле опоры контактной сети.
На месте схрона устроили засаду, и в нее попал 26-летний местный житель, который попытался вывезти краденное на своей машине. В дальнейшем транспортными полицейскими были выявлены и задержаны еще двое ранее судимых и безработных мужчин подозреваемых в краже .
Во время допроса они признались, что вечером на станции срезали с железнодорожного контейнера запорно-пломбировочное устройство, проникли внутрь и украли мёда на общую сумму более 87 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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