2018-12-10T14:50:38+03:00
Происшествия

В Чувашии из вагона грузового поезда украли 440 банок мёда

Но сладкой жизни не получилось, все подозреваемые были задержаны
Лика ИСАЕВА
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Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
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ЧП произошло во время транзита железнодорожного состава через Вурнары Чувашии. Там за два часа остановки из вагона грузового поезда похитили 440 бынок мёда. О том, что контейнер вскрыт, обнаружилось на станции Сергач, о чем сразу сообщили полицейским на транспорте Чувашии.

Во время осмотра места происшествия удалось найти схрон, куда злоумышленники спрятали похищенный груз. Более 440 полулитровых банок пчелиного меда, прикрытых сухой травой и ветками, укрыли возле опоры контактной сети.

На месте схрона устроили засаду, и в нее попал 26-летний местный житель, который попытался вывезти краденное на своей машине. В дальнейшем транспортными полицейскими были выявлены и задержаны еще двое ранее судимых и безработных мужчин подозреваемых в краже .

Во время допроса они признались, что вечером на станции срезали с железнодорожного контейнера запорно-пломбировочное устройство, проникли внутрь и украли мёда на общую сумму более 87 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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