Сотни девушек в бикини соберутся в казанском торговом центре

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-09T09:31:32+03:00

Из тридцати красавиц, вышедших в финал, только две получат главные титулы - "Мисс Казань" и "Мисс Татарстан" Фото: Александр ЧЕРНОВ

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Отборочный тур XXI Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан -2019» пройдёт 23 декабря в торговом центре по адресу: проспект Победы, дом 141.

Попробовать свои силы может каждая девушка республики. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте конкурса и в 12:00 прийти на площадку, имея с собой купальни для дефиле и туфли на каблуке.

Просмотр кандидатов пройдёт на общей сцене, а членами жюри станут известные казанцы, модели агентства «МТ» и известные мировые модели, приглашенные специально для конкурса.

Из всех кандидатов выберут пятьдесят красавиц, тридцать из которых встретятся в финале конкурса в конце января. Победительница будет представлять Татарстана на конкурсе красоты «Мисс Россия», а в дальнейшем на мировых конкурсах красоты.

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