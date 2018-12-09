2018-12-09T09:31:32+03:00
Звезды

Сотни девушек в бикини соберутся в казанском торговом центре

23 декабря стартует кастинг на конкурс красоты «Мисс Татарстан-2019»
Александр ЧЕРНОВ
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Из тридцати красавиц, вышедших в финал, только две получат главные титулы - "Мисс Казань" и "Мисс Татарстан"Из тридцати красавиц, вышедших в финал, только две получат главные титулы - "Мисс Казань" и "Мисс Татарстан"Фото: Александр ЧЕРНОВ
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Отборочный тур XXI Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан -2019» пройдёт 23 декабря в торговом центре по адресу: проспект Победы, дом 141.

Попробовать свои силы может каждая девушка республики. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте конкурса и в 12:00 прийти на площадку, имея с собой купальни для дефиле и туфли на каблуке.

Просмотр кандидатов пройдёт на общей сцене, а членами жюри станут известные казанцы, модели агентства «МТ» и известные мировые модели, приглашенные специально для конкурса.

Из всех кандидатов выберут пятьдесят красавиц, тридцать из которых встретятся в финале конкурса в конце января. Победительница будет представлять Татарстана на конкурсе красоты «Мисс Россия», а в дальнейшем на мировых конкурсах красоты.

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