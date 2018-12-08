2018-12-08T16:25:05+03:00
Общество

В агропромышленный комплекс Татарстана за 5 лет было инвестировано 253 миллиарда рублей

Ежегодно закупается техника на сумму от 5 до 6 миллиардов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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За пять последних лет в агропромышленный комплекс Татарстана было инвестировано 25 миллиарда рублей. В частности, на сельское хозяйство было выделено порядка 164 миллиардов рублей, а на пищевую промышленность - 89 миллиардов.

И все не зря. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Ахметова, именно инвестиции помогли не допустить значительного снижения валовой продукции сельского хозяйства в 2018 году.

В числе реализованных проектов Ахметов особо отметил новый индустриальный парк «Овощная долина» в Альметьевском районе, новый свинокомплекс в Тукаевском районе, первая очередь рыбоводческого комплекса в Лаишевском районе.

Помимо этого, в этом году проведена реконструкция и модернизация 204 коровников и построено 110 силосно-сенажных траншей. А на строительство и модернизацию перерабатывающих мощностей было направлено более 10 миллиардов рублей.

Ежегодно сельхозформированиями закупается техника на сумму от 5 до 6 миллиардов рублей.

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