В Казани произошел пожар в гаражном боксе на улице Седова

СЕГОДНЯ 15:18 2018-12-08T15:18:59+03:00

Для его ликвидации пожара потребовалось 56 человек и 19 единиц техники

Изменить размер текста: A A

В субботу, 8 декабря, в 12.09 в МЧС России по Татарстану поступило сообщение о том, что на улице Седова горит гаражный бокс. Для ликвидации пожара были отправлены 56 человек и 19 единиц техники.

На месте выяснилось, что огнем было охвачено одноэтажное железобетонное здание с двухэтажными пристроями по обе стороны. В нем горело имущество и, предположительно, автобус, находившийся в одном из четырех автомобильных боксов.

Позже выяснилось, что площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров.

Фото: МЧС России по Татарстану

Сейчас возгорание полностью ликвидировано, о пострадавших не сообщается.