2018-12-08T15:18:59+03:00
Происшествия

В Казани произошел пожар в гаражном боксе на улице Седова

Для его ликвидации пожара потребовалось 56 человек и 19 единиц техники
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: МЧС России по ТатарстануФото: МЧС России по Татарстану
Изменить размер текста:

В субботу, 8 декабря, в 12.09 в МЧС России по Татарстану поступило сообщение о том, что на улице Седова горит гаражный бокс. Для ликвидации пожара были отправлены 56 человек и 19 единиц техники.

На месте выяснилось, что огнем было охвачено одноэтажное железобетонное здание с двухэтажными пристроями по обе стороны. В нем горело имущество и, предположительно, автобус, находившийся в одном из четырех автомобильных боксов.

Позже выяснилось, что площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров.

Фото: МЧС России по Татарстану

Фото: МЧС России по Татарстану

Сейчас возгорание полностью ликвидировано, о пострадавших не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В агропромышленный комплекс Татарстана за 5 лет было инвестировано 253 миллиарда рублей
Казанскую соборную мечеть могут построить на месте парка аттракционов
В Казани встретили жителя Лаишево, который принял участие на приеме Путинав честь Дня Героев Отечества
В Татарстане в массовой аварии на трассе погибли два человека
Новобранцы Преображенского полка из Татарстана приняли присягу
В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли мужчину, который замерзал на остановке
В Казани представят спектакль, где главные роли сыграют люди с ограниченными возможностями здоровья
«Не взрослейте, это ловушка!» - в Казани проходит необычная выставка
Глава Минпромторга России обещал поддержать признанный несостоятельным татарстанский «КЗСК-Силикон»
10 декабря в Казани откроют монумент Герою России Марату Ахметшину, погибшему в Сирии
Под Казанью откроется лыжная база за 12 миллионов рублей
Казанцам бесплатно покажут венгерское кино
Олимпийские чемпионы Карелин и Попов выберут самую спортивную коррекционную школу Татарстана
Премьер-министр Татарстана о сотрудничестве с Чехией: нужно придать новый импульс
В Татарстане только после вмешательства прокуратуры аграриям выплатили долг по зарплате на 9,5 миллионов рублей
В Чувашии охранника убившего в своей будке избранницу приговорили к 9 годам колонии
На Ямале спасатели заканчивают поиски пенсионера-путешественника из Татарстана
В нем стыдно принимать гостей: Глава Чувашии осмотрел аэропорт Чебоксар