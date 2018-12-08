2018-12-08T15:18:59+03:00
Происшествия

В Казани произошел пожар в гаражном боксе на улице Седова

Для его ликвидации пожара потребовалось 56 человек и 19 единиц техники
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МЧС России по ТатарстануФото: МЧС России по Татарстану
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В субботу, 8 декабря, в 12.09 в МЧС России по Татарстану поступило сообщение о том, что на улице Седова горит гаражный бокс. Для ликвидации пожара были отправлены 56 человек и 19 единиц техники.

На месте выяснилось, что огнем было охвачено одноэтажное железобетонное здание с двухэтажными пристроями по обе стороны. В нем горело имущество и, предположительно, автобус, находившийся в одном из четырех автомобильных боксов.

Позже выяснилось, что площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров.

Фото: МЧС России по Татарстану

Фото: МЧС России по Татарстану

Сейчас возгорание полностью ликвидировано, о пострадавших не сообщается.

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