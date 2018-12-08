Новобранцы Преображенского полка из Татарстана приняли присягу

8 Дек. 10:50 2018-12-08T10:50:37+03:00

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В пятницу, 7 декабря 150 новобранцев 154-ого отдельного Преображенского комендантского полка приняли присягу в московском музее Победы. Среди молодых людей были и уроженцы Татарстана.

Будущие защитники Отечества поклялись достойно исполнять воинской долг в зале Славы музея. Здесь призывники приносят подобные клятвы уже 20 лет.

Помимо татарстанцев в этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Белгорода, Владимира, Курска, Липецка, Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Орла, Пскова и Твери.

Отметим, что почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. В данный полк ежегодно отбираются молодые люди, имеющие высокий рост, хорошую физическую подготовку и благополучную семью. Помимо этого у них не должно быть проблем с законом и вредных привычек

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