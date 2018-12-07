Глава Минпромторга России обещал поддержать признанный несостоятельным татарстанский «КЗСК-Силикон»
В эту пятницу во время своего визита в столицу Татарстана глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о том, что ведомство готово поддержать местный завод «КЗСК-Силикон», который уже был признан несостоятельным.
Дело в том, что эта «дочка» казанского завода синтетического каучука выпускает метилхлорсилан, который кроме как здесь в России не производят.
По словам Дениса Мантурова, будут продолжены поиски инструментов, которые помогут сохранить татарстанское предприятие.
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