Глава Минпромторга России обещал поддержать признанный несостоятельным татарстанский «КЗСК-Силикон»

СЕГОДНЯ 18:46 2018-12-07T18:46:27+03:00

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В эту пятницу во время своего визита в столицу Татарстана глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о том, что ведомство готово поддержать местный завод «КЗСК-Силикон», который уже был признан несостоятельным.

Дело в том, что эта «дочка» казанского завода синтетического каучука выпускает метилхлорсилан, который кроме как здесь в России не производят.

По словам Дениса Мантурова, будут продолжены поиски инструментов, которые помогут сохранить татарстанское предприятие.

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