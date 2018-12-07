2018-12-08T01:02:19+03:00
Звезды

«Не взрослейте, это ловушка!» - в Казани проходит необычная выставка

Гости могут посетить экспозицию бесплатно и взять на память плакат
Александр ЧЕРНОВ
Поделиться:
Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Выставка плакатов в стиле пост-модерн «Не взрослейте, это ловушка!» проходит в Казани совместно с телеканалов 2Х2, также российскими художниками, иллюстраторами и представителями актуальных видов искусства.

Увидеть ее можно сразу в четырех арт-пространствах города. Выставка продлится с 7 по 23 декабря по адресам: ул. Щапова, д. 47, ул. Маяковского, д.24а, ул. Островского, д.21, ул. Татарстан, 20а.

Экспозиция плакатов продвигает талантливых аниматоров, иллюстраторов и дизайнеров. Казанцы увидят работы Эдуарда Катыхина, чьи работы представлены в Московском музее современного искусства и в частных коллекциях.

Также можно будет оценить работы Валерия Зеватт, популярного благодаря интернет-мемам, и художника, вошедшего в топ-100 «Рейтинга русского дизайна», Александра Уткина.

На каждой площадке гости могут позаимствовать модные плакаты совершенно бесплатно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей