2018-12-07T19:03:34+03:00
Звезды

«Не взрослейте, это ловушка!» - в Казани проходит необычная выставка

Гости могут посетить экспозицию бесплатно и взять на память понравившийся плакат
Александр ЧЕРНОВ
Поделиться:
Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Выставка плакатов в стиле пост-модерн «Не взрослейте, это ловушка!» проходит в Казани совместно с телеканалов 2Х2, также российскими художниками, иллюстраторами и представителями актуальных видов искусства.

Увидеть ее можно сразу в четырех арт-пространствах города. Выставка продлится с 7 по 23 декабря по адресам: ул. Щапова, д. 47, ул. Маяковского, д.24а, ул. Островского, д.21, ул. Татарстан, 20а

Экспозиция плакатов продвигает талантливых аниматоров, иллюстраторов и дизайнеров. Казанцы увидят работы Эдуарда Катыхина, чьи работы представлены в Московском музее современного искусства и в частных коллекциях.

Также можно будет оценить работы Валерия Зеватт, популярного благодаря интернет-мемам, и художника, вошедшего в топ-100 «Рейтинга русского дизайна», Александра Уткина.

На каждой площадке гости могут позаимствовать копии понравившихся плакатов совершенно бесплатно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани представят спектакль, где главные роли сыграют люди с ограниченными возможностями здоровья
Глава Минпромторга России обещал поддержать признанный несостоятельным татарстанский «КЗСК-Силикон»
10 декабря в Казани откроют монумент Герою России Марату Ахметшину, погибшему в Сирии
Под Казанью откроется лыжная база за 12 миллионов рублей
Казанцам бесплатно покажут венгерское кино
Олимпийские чемпионы Карелин и Попов выберут самую спортивную коррекционную школу Татарстана
Премьер-министр Татарстана о сотрудничестве с Чехией: нужно придать новый импульс
В Татарстане только после вмешательства прокуратуры аграриям выплатили долг по зарплате на 9,5 миллионов рублей
В Чувашии охранника убившего в своей будке избранницу приговорили к 9 годам колонии
На Ямале спасатели заканчивают поиски пенсионера-путешественника из Татарстана
В нем стыдно принимать гостей: Глава Чувашии осмотрел аэропорт Чебоксар