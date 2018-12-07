«Не взрослейте, это ловушка!» - в Казани проходит необычная выставка

7 Дек. 19:03 2018-12-08T01:02:19+03:00

Гости могут посетить экспозицию бесплатно и взять на память плакат

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Выставка плакатов в стиле пост-модерн «Не взрослейте, это ловушка!» проходит в Казани совместно с телеканалов 2Х2, также российскими художниками, иллюстраторами и представителями актуальных видов искусства.

Увидеть ее можно сразу в четырех арт-пространствах города. Выставка продлится с 7 по 23 декабря по адресам: ул. Щапова, д. 47, ул. Маяковского, д.24а, ул. Островского, д.21, ул. Татарстан, 20а.

Экспозиция плакатов продвигает талантливых аниматоров, иллюстраторов и дизайнеров. Казанцы увидят работы Эдуарда Катыхина, чьи работы представлены в Московском музее современного искусства и в частных коллекциях.

Также можно будет оценить работы Валерия Зеватт, популярного благодаря интернет-мемам, и художника, вошедшего в топ-100 «Рейтинга русского дизайна», Александра Уткина.

На каждой площадке гости могут позаимствовать модные плакаты совершенно бесплатно.